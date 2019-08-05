Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.

Комитет по тарифам Госсовета КНР также не исключил повышение пошлин на такую продукцию. Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые госпошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

Ранее о том, что власти Китая поручили госкомпаниям прекратить экспорт сельхозпродукции из США , сообщили СМИ.