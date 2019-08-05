Названа дата введения санкций США против России
Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение минфина Соединенных Штатов.
Как отмечается, директива начнет действовать после периода уведомления конгресса.
Уточняется, что это необходимо по закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России по делу об отравлении в Британии Скрипалей.
После этого в США сообщили детали новых антироссийских санкций.