Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование

Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже. Об этом свидетельствуют результаты исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает ТАСС.

Те, кто свободен от кредитных обязательств, разводятся в 10-20% случаев, однако те, кто выплачивает ипотеку, только в 2%.

Отмечается, что в конце первого полугодия 2019 года насчитывалось 25 тыс. ипотечных договоров, которые были просрочены на 90 дней и больше. Из них, около 20% были в разводе или в стадии бракоразводного процесса.

Кроме того, 40% ипотечных заемщиков после развода несущественно задерживают выплаты.

«Семейное положение играет не последнюю роль в принятии решения выдачи средств кредитором», — отмечают эксперты.

Ранее в России предложили отменить для молодых семей первоначальный взнос по ипотеке.