Курс рубля снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Рубль начал падать после того, как правительство США заявило о новых санкциях в отношении России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом свидетельствует информация Московской биржи.

Отмечается, что курс доллара вырос до 65,34 рубля, а курс евро до 72,42 рубля.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Андрей Климов прокомментировал второй пакет санкций США против России. Он сказал, что подписанный американским правительством документ — это усиление давления на Россию.