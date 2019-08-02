NYT узнал подробности новых санкций США против России

Новые санкции США в отношении России по делу Скрипаля подразумевают две меры, пишет New York Times.

Отмечается, что закон предоставил администрации президента США Дональда Трампа многочисленные санкции на выбор. Распоряжение, выпущенное Белым домом, вводит запрет на кредиты или другую финансовую помощь России со стороны международных финансовых институтов, а также запрет на займы правительству России для большинства американских банков.

Кроме того, как отмечает издание, санкции были приняты на следующий день после того как Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор был сосредоточен вокруг темы пожаров в Сибири.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипаля.