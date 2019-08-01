Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян

Правительство Шри-Ланки с 1 августа ввело бесплатную визу для путешествующих россиян и туристов из других стран. Об этом пишет The Star.

Как отмечается, власти страны приняли такое решение из-за снижения числа туристов в стране, вызванное на фоне терактов.

Шанс получить бесплатную визу есть не только у жителей России, но и у 47 других стран. В частности, они будут выдаваться туристам из США, Британии, КНД, Норвегии, Финляндии, Дании, Индии, Швеции и прочих крупных стран.

Известно, что бесплатные визы будут выдаваться с 1 августа в течение шести месяцев, то есть до января 2020 года.

Ранее сообщалось, что комендантский час ввели на Шри-Ланке после серии терактов.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.