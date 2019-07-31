ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

По итогам решения, принятого на заседаниях 30-31 июля, уровень базовой процентной ставки достиг 2-2,25% годовых.

Сообщается, что эксперты прогнозировали такое развитие.

«При определении будущего направления целевого диапазона для ставки по федеральным фондам, комитет и далее будет следить за поступающей информацией и действовать в зависимости от обстоятельств», - отмечается в сообщении.

Ранее ФРС США сохранила базовую ставку.