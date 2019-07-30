Forbes не нашел оснований для санкций против России

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Журналист Кеннет Рапоза, пишущий для Forbes, не нашел оснований подвергать Россию санкционным ограничениям, за исключением негативного отношения к возглавляющему страну президенту Владимиру Путину.

Он замечает, что расследование «российского вмешательства», проведенное американским спецпрокурором Робертом Мюллером, завершилось. По его итогам российскую сторону можно наказать только за 13 «фабрик троллей», не оказавших влияния на исход выборов в США. Их сотрудники не будут наказаны. Получается, что с точки зрения Уолл-Стрит Россия оправдана. Эксперт издания полагает, что показания Мюллера оказались провальными для всех, кто пытался связать действующего президента США Дональда Трампа с Россией. По мнению автора, у российского формирующегося рынка с начала этого года и до сих пор самые хорошие показатели.

Также отмечается, что с 2014 года в отношении нефтегазовых компаний и банков России действуют санкции США и Европы. В качестве оснований для наложенных ограничений американская сторона использовала Трампа, а также ситуации на Украине и в Сирии. После завершения расследования «российского вмешательства», остались только два фактора. Причем к власти на Украине пришли новые люди, которые настроены в отношении России не так решительно. Ситуация в Сирии может обостриться, но, если не дойдет до военного столкновения России и США, оснований для новых ограничений не появится. Если не произойдет санкционных «сюрпризов», ужесточение санкций в отношении компаний из России скоро закончится. Таким образом исчезнет препятствие для инвестиций в Россию.