Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно результатам опроса, 85% респондентов знакомы с предложением ввести такие документы. При этом 59% опрошенных не готовы к оформлению электронного паспорта. Однако 31% россиян положительно отнеслись к указанной инициативе.
«Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», — говорится в исследовании.
Уточняется, что в электронном паспорте россиянам нравятся универсальность, долговечность и практичность.
Ранее сообщалось, что в будущих электронных паспортах россиян обязательно будут находиться чипы нового поколения.