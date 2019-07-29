Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, 85% респондентов знакомы с предложением ввести такие документы. При этом 59% опрошенных не готовы к оформлению электронного паспорта. Однако 31% россиян положительно отнеслись к указанной инициативе.

«Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», — говорится в исследовании.

Уточняется, что в электронном паспорте россиянам нравятся универсальность, долговечность и практичность.

Ранее сообщалось, что в будущих электронных паспортах россиян обязательно будут находиться чипы нового поколения.