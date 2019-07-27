Рестораторы рассказали об убытках из-за несогласованной акции в центре Москвы

Рестораторы рассказали об убытках, которые терпит бизнес из-за несогласованной акции в центре Москвы, сообщает сетевое издание m24.ru.

Так, по словам ресторатора Аркадия Новикова, которые приводятся в сообщении, из-за несанкционированной акции в центре Москвы закрыта половина ресторанов.

«Конечно ресторан теряет деньги», - цитирует Новикова агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задерживают участников несогласованного властями митинга в центре столицы. По данным столичного ГУ МВД, в центре Москвы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек.

Ранее сообщалось, что правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по Тверской улице. Полиция предупредила участников митинга о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили горожан о незаконности акции 27 июля. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.