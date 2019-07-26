Новак поделился подробностями газового контракта с Украиной
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Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в продлении договора с Украиной по поставке газа, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва предложила Киеву продлить контракт на существующих условиях.
«В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ», — сказал министр.
Он добавил, для дальнейших действий необходимо получить ответ украинской стороны, однако Киев не предоставил комментария.
Ранее сообщалось, что Россия отвергла десятилетнюю сделку по газу с Украиной.