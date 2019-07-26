Новак поделился подробностями газового контракта с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в продлении договора с Украиной по поставке газа, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва предложила Киеву продлить контракт на существующих условиях.

«В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ», — сказал министр.

Он добавил, для дальнейших действий необходимо получить ответ украинской стороны, однако Киев не предоставил комментария.

Ранее сообщалось, что Россия отвергла десятилетнюю сделку по газу с Украиной.