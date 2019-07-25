Бензин в России снова подорожал

По сравнению с маем потребительские цены на бензин в России в июне увеличились. Об этом сообщает ТАСС,ссылаясь на материалы Росстата.

Сообщается, что розничные цены на топливо выросли на 0,7%.

Как отмечается, производители сырьевого продукта увеличили цены на 8,6%.

Согласно полученным данным, рост цен на бензин произошел в 30 субъектах России. Из них больше всего стоимость топлива поднялась в Республике Татарстан – на 2,5%. А снижение цен на сырье наблюдалось в Республике Крым – на 1,1%.

Кроме того, в июне стоимость бензина увеличилась в Москве – на 0,6%. В Санкт-Петербурге же рост по этому показателю составил 1,1%.

Ранее Путин высказался о росте цен на бензин.