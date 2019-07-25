Ритейлеры поставили ЦБ ультиматум из-за системы быстрых платежей

Российские крупные ритейлеры могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, которая может позволить расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Об этом сообщают «Ведомости».

По мнению ритейлеров, тарифы, которые установил ЦБ, экономически невыгодные. Они считают, что в заявленном коридоре в 0,2-0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, банки будут использовать 0,7%.

В письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ), адресованном председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, компании заявили, что они одобряют Систему быстрых платежей, но минимальная тарифная ставка, при которой они готовы участвовать – 0,4%.

По словам представителя ЦБ, банк провел беседу «с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение». Отмечается, что после получения письма от АКРОТ, оно будет изучено.

Ранее сообщалось, что Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей..