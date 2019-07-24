Эксперт прогнозирует шквал исков в связи с компенсациями за «грязную» нефть

Решение «Транснефти» о порядке выплат компенсаций из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» может грозить шквалом судебных исков, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. Совет директоров компании утвердил порядок выплат: предельный размер — $15 за баррель некондиционной нефти, грузоотправители должны подтвердить убытки документально.



«Формулировка «документальное подтверждение» убытков подразумевает, что убытки должны быть доказаны. А это возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения, — говорит Трусов. «По факту, убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов еще больший урон, нежели ситуация с загрязненной нефтью», - считает юрист.

С исками в зарубежных юрисдикциях столкнулся «Газпром» — его активов добивается «Нафтогаз». В итоге газовая монополия вынуждена оспаривать арест собственных активов на территории разных европейских стран.

Полностью расплатиться по счетам будет непросто, полагает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Транснефти» необходимы средства на погашение задолженности. Согласно утвержденному графику выплат, в 2019 году компании предстоит погасить более 81 млрд руб. — это порядка 8-10% годовой выручки. С учетом сокращения объемов прокачки из-за проблем с «Дружбой», доходы «Транснефти» сократятся, поэтому полностью расплатиться по счетам будет непросто, особенно учитывая требований государства вдвое увеличить дивидендные выплаты», — говорит Косарева.

В Белоруссии, где из-за попадания в нефтепровод загрязненной нефти говорили о выходе из строя оборудования на НПЗ и затратах на очищение трубы, сочли решение о компенсациях односторонним.