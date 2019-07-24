Россиянам облегчили въезд в еще одну страну

Россиянам разрешили въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. Соглашение между двумя странами вступает в силу с 25 июля, сообщает «Российская газета».

Теперь чтобы попасть на Мальдивы, гражданам России достаточно иметь с собой заграничный, дипломатический или служебный паспорт. Ранее безвизовый режим с этой страной осуществлялся в течение 30 дней.

Со дня приезда также можно въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию государства.

Виза на Мальдивы потребуется в том случае, если целью поездки будет трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание.

Ранее сообщалось, что без визы граждане РФ могут посетить 116 стран.