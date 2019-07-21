В США самолеты Boeing 737 MAX отправили на «кладбище»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/12390829/RTX6W9S6-pic905-895x505-86315.jpg">

В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле нашли кладбище самолетов Boeing 737 MAХ, чьи полеты были запрещены из-за авиакатастрофы. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, речь идет о более чем 35 самолетах, принадлежащих компании Southwest Airline. Они останутся на стоянке аэропорта по меньшей мере до ноября этого года. Тогда запрет на полеты этой модели лайнеров может быть снят.

Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года. Отмечается, что такие сроки связаны с тем, что компания не успеет устранить все неполадки в судне раньше намеченного срока. Компания Boeing будет заниматься заменой программного обеспечения.