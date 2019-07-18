Премьер Саксонии потребовал снятия санкций с России

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В Германии премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер снова призвал снять санкции с российской стороны. Об этом пишет Die Welt.

По его словам, решение украинского конфликта важно и для этого нужно приложить все силы, однако антироссийские санкции «ни на шаг» не приблизили решение проблемы. Он подчеркнул, что Восточная Германия заинтересована в тесном сотрудничестве с российской стороной и не сможет без этого обойтись.

«Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток — 2», — заметил Кречмер.

Он добавил, что следующим шагом должно стать снятие с России санкционных ограничений.

Ранее сообщалось, что бизнес недоволен бездействием Меркель на фоне санкций против РФ.