Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Изменения планируется произвести за счет средств федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что в Минэкономразвитие рассказали о будущем налогового режима для самозанятых.