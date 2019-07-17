Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Изменения планируется произвести за счет средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвитие рассказали о будущем налогового режима для самозанятых.