Жители Донбасса смогут получать российские загранпаспорта без регистрации

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство, смогут получить загранпаспорта вне зависимости от регистрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Как отмечается, гражданин России имеет право получить заграничный паспорт в любом регионе страны.

При этом, уточняется, возраст и место регистрации не имеют значения при получении документа.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса начали получать паспорта России.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.