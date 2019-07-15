В Госдуме оценили решение Киева о запрете ввозить товары из России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на решение украинской стороны продлить запрет на ввоз товаров с территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время власти на Украине руководствуются принципом «чем хуже, тем лучше»: мнение народа никого не волнует, так как элита не живет от зарплаты до зарплаты.

«И если ожидали чуда после победы Зеленского, то надежды не оправдались», — сказал Бальбек.

Он заметил, что экономические связи между Россией и Украиной остаются разорванными на протяжении пяти лет.

Ранее украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России. Согласно представленной информации, запрет продолжит действовать до 31 декабря 2020 года.