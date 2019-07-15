Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»

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Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в твиттере, почему США стремятся помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, таким образом Соединенные штаты хотят заставить страны Европы закупать американский СПГ.

«Если Северный поток — 2 не будет запущен в срок, европейцам придется...выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа», — пояснил Пушков.

Он добавил, что значительная часть этой суммы достанется США.

В связи с этим, заключил министр, власти Соединенных Штатов будут всячески пытаться замедлить или сорвать строительство газопровода.

Ранее Пушков отреагировал на резолюцию ОБСЕ против «Северного потока — 2».