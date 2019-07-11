В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго. Об этом сообщает «Грузия Online».
Общая сумма ущерба составила бы 4 млрд лари или 88,23 млрд рублей.
Отмечается, что потери в сфере туризма составили более половины общей суммы. Это более 44 млрд рублей.
Турнава добавила, что нехватка туристов уже наблюдается в Аджарии.
Министр также выразила желание, чтобы грузинские курорты были более загруженными.
По мнению Турнавы, на ухудшение всех показателей оказывают влияние безответственные заявления и агрессивная риторика.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии