В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

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Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго. Об этом сообщает «Грузия Online».

Общая сумма ущерба составила бы 4 млрд лари или 88,23 млрд рублей.

Отмечается, что потери в сфере туризма составили более половины общей суммы. Это более 44 млрд рублей.

Турнава добавила, что нехватка туристов уже наблюдается в Аджарии.

Министр также выразила желание, чтобы грузинские курорты были более загруженными.

По мнению Турнавы, на ухудшение всех показателей оказывают влияние безответственные заявления и агрессивная риторика.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии