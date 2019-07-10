Кировский производитель биотоплива получил кредит на 190 млн рублей

Кировская компания «Биолесинвест» получила кредит на 190 млн рублей в МСП Банке для строительства завода по выпуску биотопливных гранул. На предприятии планируют производить до 25 тысяч тонн продукции в год, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Финансирование открыто под обеспечение корпорации МСП в виде гарантии для стартапов на сумму 47 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составляет около 270 млн рублей. Предприятие намерено выпускать топливные гранулы в категории «A1» в соответствии с Европейским стандартом ENplus. Для того, чтобы продукция соответствовала нормам по зольности, влажности и теплоте сгорания планируется использовать автоматизированное оборудование российского и итальянского производства. Основным рынка сбыта продукции должны стать страны Европы.

В качестве сырья для производства будут использоваться отходы местных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Запуск производства в промышленную эксплуатацию намечен на 2020 год. Ожидается, что этот проект благоприятно скажется и на экологической обстановке в регионе.

С 2017 года корпорация МСП наращивает кредитно-гарантийную поддержку новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемы малым и средним бизнесом. Среди продуктов корпорации – гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.) гарантийное покрытие корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей).

Благодаря гарантийной поддержке в размере 5,37 млрд рублей, предоставленным предпринимателям в рамках этого направления с 2017 года, субъектам МСП удалось привлечь кредитные ресурсы на 10 млрд рублей.