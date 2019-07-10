Большинство россиян не получает оплату за сверхурочный труд

Россия вошла в пятерку европейских стран по наибольшей распространенности ненормированного трудового графика. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

По информации источника, 64% россиян работают вечером, ночью и в выходные дни.

При этом две трети граждан не получают плату за сверхурочный труд.

Обогнать Россию в рейтинге нестандартных рабочих графиков удалось Хорватии, Греции и Польше.

Меньше всего сверхурочно трудятся жители Израиля и Нидерландов. В этих странах работодатели чаще всего устанавливают стандартный трудовой график для своих сотрудников.