Орешкин решил поехать в Тольятти на Lada

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о планах поехать на автомобиле на форум моногородов в Тольятти, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это произойдет на следующей неделе.

Для поездки министр выбрал автомобиль Lada Xray.

«Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти», — сказал Орешкин.

Он отметил, что хочет пообщаться с россиянами по дороге.