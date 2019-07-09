Орешкин решил поехать в Тольятти на Lada
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о планах поехать на автомобиле на форум моногородов в Тольятти, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это произойдет на следующей неделе.
Для поездки министр выбрал автомобиль Lada Xray.
«Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти», — сказал Орешкин.
Он отметил, что хочет пообщаться с россиянами по дороге.