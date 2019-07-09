Сколько потеряет Грузия от запрета России на импорт вина и фруктов

Эксперт оценил потери Грузии вы случае запрета на экспорт вина, фруктов и овощей в Россию, передает РИА «Новости».

По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год.

«В результате запрета экспорта вина в нашу страну Грузия теряет не менее €220-250 млн», — заявил Чеглов.

Он уточнил, что для Грузии это много, так как трудно найти альтернативные рынки сбыта.

По его оценке, экспорт фруктов и овощей из Грузии в Россию сегодня составляет не многим более €90 млн.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.