В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

В головном офисе алкогольной сети «Красное и Белое» проходят обыски. Об этом сообщает RNS.

Следственные мероприятия проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС.

Как отметил представитель «Красного и Белого», проверяющие ведут себя корректно, проверка проходит в спокойном режиме.

Это не первый обыск в алкогольной сети. Так, в конце декабря 2018 года в челябинском офисе компании и на складских помещениях уже проходили проверки. Тогда торговую сеть подозревали в обороте контрафакта и неуплате налогов.