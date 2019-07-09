В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
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В головном офисе алкогольной сети «Красное и Белое» проходят обыски. Об этом сообщает RNS.
Следственные мероприятия проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС.
Как отметил представитель «Красного и Белого», проверяющие ведут себя корректно, проверка проходит в спокойном режиме.
Это не первый обыск в алкогольной сети. Так, в конце декабря 2018 года в челябинском офисе компании и на складских помещениях уже проходили проверки. Тогда торговую сеть подозревали в обороте контрафакта и неуплате налогов.