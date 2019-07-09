Онищенко раскрыл катастрофические убытки Грузии из-за российских санкций

Из-за российских санкций Грузия лишиться примерно $1 млрд, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, продовольственное эмбарго на вино и минеральную воду будет ввседено из-за политических мотивов.

Также депутат сообщил, что грузинские вина не являются критичной потерей для российского рынка, так как Грузия производит до 7,5 млн декалитров вина.

Онищенко считает, что эмбарго обернется для Грузии катастрофой.

Ранее были названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией.