Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности снятия экономической блокады с Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе 21-го саммита «Украина — ЕС».
По его словам, это возможно в том случае, если предприятия, расположенные на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вернутся под контроль Киева.
Он также добавил, что власти Украины хотят установить мир в Донбассе, и это реально только дипломатическим путем.
«Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Украина и ЕС подписали 5 соглашений на €127 млн.