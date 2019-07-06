Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз «Садоводы Кубани» обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно ассоциации, импорт можно ограничить в том числе за счет повышения ввозных пошлин.

По мнению садоводов, такая мера необходима, поскольку в страну в большом количестве ввозят фрукты из Молдавии и Сербии по низким ценам.

В резульате, отметили садоводы, Россия вынуждена пробовать сбывать свою продукцию, в то время как рынок наполнен дешевыми импортными фруктами.

Ранее сообщалось, что Россия может запретить ввоз вина из Грузии.