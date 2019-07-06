DW: по «Дружбе» снова идет грязная нефть

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Представитель энергетического концерна Shell подтвердил появившиеся в СМИ данные и заявил, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» на территорию Германии были приостановлены. Об этом сообщает Die Deutsche Welle.

По его словам, речь идет о прерванных поставках на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, расположенном в Бранденбурге. В нефти снова была обнаружена повышенная концентрация органических хлоридов. В настоящее время ведутся переговоры с оператором нефтепровода.

Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что операторы трубопровода «Дружба» в Германии и Польше принимают нефть по плану.