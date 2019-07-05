Как платить работающим за отпускников, рассказали в Роструде

О способах замены отпускников рассказали в Роструде, передает «Российская газета».

Существуют несколько вариантов замещения отдыхающих — совмещение, совместительство, временный перевод, и найм временного сотрудника.

Совмещение предполагает, что сотрудник работает на своей должности, а также выполняет обязанности человека в отпуске. Это происходит в рамках одного трудового договора и исполняется в обычном рабочем режиме.

При совместительстве работник использует свое свободное время для того, чтобы подменить коллегу. Такая работа должна длиться не более четырех часов в день, либо полный рабочий день при отсутствии задач на основной работе. Отмечается, что для совместительства заключается отдельный трудовой договор. Вторая работа не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Еще два способа — временный перевод, когда осуществляет трудовую деятельность отдыхающего, и привлечение временного сотрудника на место отпускника.

Ранее в Роструде рассказали, как правильно уходить в отпуск.