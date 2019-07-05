Поймана похитившая более 20 млн рублей российская кассирша

Сбежавшую после хищения 20 млн рублей у банка в Салавате, сотрудники правоохранительных органов поймали и задержали в казанской квартире. Об этом рассказала представитель Министерство внутренних дел Ирина Волк, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, женщина укрывалась на съемной квартире в Казани. Полицейские пока не смогли найти украденные деньги и проводят с ней беседы.

Также Волк рассказала, что в настоящее время разыскивается муж кассирши и их дочь.

В отношении задержанной женщины уже возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата).

Стоит отметить, что факт кражи в банке был выявлен 27 мая. Работница вышла после работы с огромной сумкой. Позже стало известно, что в банке пропало около 23-25 млн рублей в разных валютах и купюрах.