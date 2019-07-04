Италия решила бороться за снятие санкций с России

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прокомментировал ситуацию вокруг европейский санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, антироссийские санкции «не идут на пользу никому».

«Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния», — сказал Конте.

Он также добавил, что Рим будет работать над созданием условий для снятия санкций.

Ранее сообщалось, что новый глава Европарламента сделал заявление о будущем антироссийских санкций.