Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

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Власти Чехии приняли решение возобновить полеты российских авиакомпаний до 7 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешский минтранс.

Как отмечается, Чехия пошла на такой шаг после аналогичного решения со стороны России.

Уточняется, что сначала Минтранс России выдал разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года. После этого Чехия со своей стороны приняла такое же решение.

Ранее «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии.

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

При этом в российском Минтрансе пообещали решить данную проблему как можно скорее, отметив, что данный запрет нарушает соглашение о воздушном сообщении между странами.