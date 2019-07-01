Страны ОПЕК согласовали срок продления сделки по сокращению добычи нефти

Страны, входящие в состав комитета ОПЕК, определились со сроком продления соглашения по регулированию добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на делегатов.

Как отмечается, стороны пришли к выводу, что необходимо продлить сделку на девять месяцев.

Ранее глава Минэнерго страны Александр Новак рассказал, что все страны, присутствующие на заседании мониторингового комитета, одобрили предложение о продлении на шесть или девять месяцев тех параметров, которые были заключены в декабре 2018 года.