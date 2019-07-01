В России запустят биометрические банкоматы
close
В России появятся банкоматы, способные распознавать клиентов по лицам. Об этом сообщают «Известия».
Несколько крупных российских банков уже закупили биометрические банкоматы и планируют установить их до конца этого года.
Банки уверены, что пластиковые карты уйдут в прошлое. Однако, чтобы начать пользоваться новой системой, россиянам придется сдать биометрические материалы, после чего цифровые копии их лиц привяжут к счетам.
По мнению экспертов, такие банкоматы более безопасны.
Ранее стало известно, как мошенники воруют из банкоматов.