В России запустят биометрические банкоматы

В России появятся банкоматы, способные распознавать клиентов по лицам. Об этом сообщают «Известия».

Несколько крупных российских банков уже закупили биометрические банкоматы и планируют установить их до конца этого года.

Банки уверены, что пластиковые карты уйдут в прошлое. Однако, чтобы начать пользоваться новой системой, россиянам придется сдать биометрические материалы, после чего цифровые копии их лиц привяжут к счетам.

По мнению экспертов, такие банкоматы более безопасны.

Ранее стало известно, как мошенники воруют из банкоматов.