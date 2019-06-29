Путин потребовал взять под контроль цены в затопленной Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин потребовал, чтобы власти Иркутской области, которую затопило, проконтролировали ситуацию с ценами в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
29 июня Путин практически сразу после посещения G20 в Японии отправился в Иркутскую область. Осмотрев местность, он сделал несколько распоряжений. В частности, чтобы были проконтролированы цены на разные товары в регионе.
Он подчеркнул, что ситуацию с ценами необходимо взять под жесткий контроль, чтобы не дать кому-нибудь наживаться на горе пострадавших.
По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 351 человек, а еще 97 — были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что во время паводков в России взвинтили цены на воду и продукты.