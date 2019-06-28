«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»

Группа «Аэрофлот» изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, передает ТАСС. В группу, помимо одноименной авиакомпании, входят «Россия», лоукостер «Победа» и выполняющая на Дальнем Востоке рейсы «Аврора».

«Мы анализируем возможность применения хеджирования в дочерних авиакомпаниях», — сказал Севельев.

Ранее топ-менеджер говорил, что «Аэрофлот» захеджировал 70% объемов закупаемого топлива на этот год.

В прошлом году цены на авиакеросин выросли на 30%, пик пришелся на ноябрь, после чего стоимость топлива откатилась вниз. «Аэрофлот» оценивал дополнительные затраты в 2018 году из-за роста цен на авиакеросин в 49 млрд руб.