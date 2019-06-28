Новые фигуранты появились в деле о загрязнении «Дружбы»

В уголовном деле о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» появились Новые фигуранты, передает РИА «Новости».

Как сообщил адвокат одного из фигурантов Светланы Балабай Дмитрий Натариус, число подозреваемых выросло с 10 до 13 человек.

«Число фигурантов составляет 13 человек. Новые — это Пятилетова Н. К., Рубцов Н. И. и Цуканова О. В. Все трое являются сотрудниками компании «Транснефть-Дружба», — сказал Натариус.

Ранее Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по делу о хищении нефти и «грязи» в нефтепроводе «Дружба». В суде отметили, что они являются подозреваемыми по ст. 215.3 УК России, то есть самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность.