Армия

Российские войска уничтожили цех по производству деталей для дронов в Харькове

Подпольщик Лебедев: цех по производству деталей для БПЛА уничтожен в Харькове
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Цех по производству деталей и сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, настраивали работу цеха и проверяли качество производства иностранцы, говорящие на немецком языке.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Харькове произошли серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как пишет RT со ссылкой на украинские медиа, за ночь в Харькове зафиксировали уже более 20 взрывов. Предположительно, речь идёт об ударах беспилотников.

23 января в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Симиновку в Харьковской области Украины.

Ранее стало известно об усилении обороны ВСУ у Харькова.

