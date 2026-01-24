РИА Новости: российские морпехи нашли документы бойца ВСУ с ВНЖ в Бельгии

Российские военнослужащие при выполнении боевой задачи на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) нашли документы солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) с видом на жительство (ВНЖ) в Бельгии. Об этом рассказал командир взвода в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Рессора», пишет РИА Новости.

По его словам, документы обнаружили морские пехотинцы 177-го отдельного гвардейского полка, действующего в интересах группировки войск «Центр».

«Выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении обнаружили бельгийские документы, подумали — наемник, но национальность (по документам) — украинец», — отметил источник агентства.

Он уточнил, что документы принадлежали некоему Станиславу Бурому, родившемуся 29 января 1999 года.

Как сказал «Рессора», срок действия найденного вида на жительство в европейской стране истек в марте прошлого года. Кроме того, бойцы ВС РФ обнаружили среди документов карту бельгийского банка Bancomat.

19 января журналисты РИА Новости со ссылкой на беженца из Красноармейска Владимира Головню сообщили, что в городе находились британские и французские наемники. Мужчина сообщил, что он встречал на улицах населенного пункта иностранцев в военной форме, что и убедило его в их принадлежности к солдатам.

