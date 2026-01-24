Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Бойцы ВС РФ обнаружили документы украинского солдата с ВНЖ в европейской стране

РИА Новости: российские морпехи нашли документы бойца ВСУ с ВНЖ в Бельгии
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие при выполнении боевой задачи на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) нашли документы солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) с видом на жительство (ВНЖ) в Бельгии. Об этом рассказал командир взвода в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Рессора», пишет РИА Новости.

По его словам, документы обнаружили морские пехотинцы 177-го отдельного гвардейского полка, действующего в интересах группировки войск «Центр».

«Выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении обнаружили бельгийские документы, подумали — наемник, но национальность (по документам) — украинец», — отметил источник агентства.

Он уточнил, что документы принадлежали некоему Станиславу Бурому, родившемуся 29 января 1999 года.

Как сказал «Рессора», срок действия найденного вида на жительство в европейской стране истек в марте прошлого года. Кроме того, бойцы ВС РФ обнаружили среди документов карту бельгийского банка Bancomat.

19 января журналисты РИА Новости со ссылкой на беженца из Красноармейска Владимира Головню сообщили, что в городе находились британские и французские наемники. Мужчина сообщил, что он встречал на улицах населенного пункта иностранцев в военной форме, что и убедило его в их принадлежности к солдатам.

Ранее житель Красноармейска рассказал, как увернулся от двух дронов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696931_rnd_6",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+