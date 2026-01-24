Учительница отправила школьнику 25 тысяч непристойных сообщений

В США возбуждено уголовное дело против учительницы, подозреваемой в романтической связи с 15-летним учеником. Об этом сообщает прокуратура округа Монмут.

По данным следствия, замужняя учительница и мать двоих детей Эллисон Хавеманн-Нидрах состояла в отношениях со школьником. Подросток не скрывал эту связь от друзей, но на первом допросе в полиции лгал, утверждая, что встречается с дочерью учительницы.

В ходе расследования полиция изъяла телефон обвиняемой, где обнаружила десятки тысяч сообщений интимного характера, адресованных подростку. Общее число отправленных сообщений оценивается примерно в 25 тысяч. Женщине предъявлены обвинения в связи с несовершеннолетним, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Екатеринбурге школьник прислал матери возлюбленной интимное видео с дочерью. По данным kp.ru юноша снял на видео интимную сцену девочки с ее приятелем и отправил ролик матери школьницы. В полиции подросток признался, что хотел унизить пострадавшую.

Ранее 88-летнюю учительницу осудили за совращение пяти школьников.