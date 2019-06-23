Миронов требует санкций против Грузии

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Председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции Сергей Миронов высказался за введение экономических санкций против Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь нужно было принять меры по обеспечению безопасности россиян, что и было сделано.

«Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады — и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси», — заявил Миронов.

Он назвал импорт грузинского вина и продуктов «благотворительностью» по отношению к экономике страны и заметил, что Грузия не в состоянии оценить жесты доброй воли.

«…вместо того, чтобы принести извинения, президент Грузии (Саломе) Зурабишвили не придумала ничего умнее, чем обвинить в беспорядках Москву», — сказал Миронов.

Он добавил, что это свидетельствует о том, что «русофобией заражены» правящие круги страны и их оппоненты.

Ранее Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам.