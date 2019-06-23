Названы правила выбора безопасного алкоголя

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В Роспотребнадзоре дали россиянам рекомендации по поводу того, как выбирать безопасный и качественный алкоголь. Они размещены на сайте ведомства.

Отмечается, что алкогольные напитки следует приобретать исключительно в стационарных торговых организациях, у которых есть лицензия. Также следует обращать внимание на цены: бутылка коньяка объемом 0,5 л не должна стоить меньше 371 руб., а бутылка водка крепостью 40% — меньше 205 руб. На упаковке должна быть размещена маркировка.

«Немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру», — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.