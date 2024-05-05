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В Италии назвали «красные линии» НАТО для вмешательства в конфликт на Украине

Repubblica: у НАТО есть две «красные линии» для вступления в конфликт на Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Североатлантический альянс на фоне беспокойства Запада по поводу провалов Вооруженных сил Украины на фронте неофициально и «в очень конфиденциальной форме» установил для себя две «красные линии», пересечение которых может привести к прямому вмешательству НАТО в украинский конфликт. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

В статье отмечается, что у альянса нет определенных планов по отправке военного контингента на Украину, однако имеются возможные сценарии действий с учетом тех или иных событий.

По данным издания, первая «красная линия» касается прямого или косвенного участия в конфликте третьей стороны, например, Белоруссии. Если Минск присоединится к российской спецоперации на Украине, то белорусская армия будет иметь «решающее значение» для успеха РФ на фронте, считают в альянсе.

«И это обстоятельство может лишь активизировать оборону НАТО в пользу Украины», — пишет автор.

Что касается второй «красной линии», то она предполагает нападение России на страны Прибалтики, Польшу или Молдавию, указано в материале.

В начале апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское руководство не хочет прямого вооруженного противостояния с РФ на Украине.

Ранее во Франции назвали «натовским безумием» слова Макрона о вводе войск на Украину.

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