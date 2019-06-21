США продлили санкций против КНДР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/943/12282943/RTR3A0ZT-pic905-895x505-56892.jpg">

Власти США продлили еще на год режим санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о санкциях, которые нацелены на предотвращение распространения ядерного оружия КНДР.

Как отмечается, американский лидер Дональд Трамп считает, что Северная Корея продолжает представлять угрозу национальной безопасности США.

При этом, по мнению Трампа, политика КНДР также угрожает экономике США.

Ранее сообщалось, что Трамп верит в денуклеаризацию КНДР.