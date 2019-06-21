Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов РФ

Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов России за $2,5 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение Минфина.

Как отмечается, министерство разместило выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.

Уточняется, что покупателями евробондов стали инвесторы из Британии, США, Европы и Азии.

Причем больше всего евробондов закупили британские инвесторы, следом американские и европейские.

Согласно заявлению министерства, данное событие показывает, что зарубежные инвесторы сохраняют устойчивый спрос на суверенные российские еврооблигации.

Ранее сообщалось, что Россия сократила инвестиции в госдолг США.