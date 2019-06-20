Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

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Российский президент Владимир Путин высказался об отношениях России и Белоруссии.

По словам лидера, обе страны сделали многое для реализации союзного договора, но могут и должны сделать еще больше. Президент сказал, что в настоящее время вопрос об объединении стран в одно государство не стоит.

«Правда, идет разговор о Союзном государстве. Договор не реализован до конца», — сказал Путин.

Он добавил, что обсудит дальнейшие шаги с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко получат предложения по углублению интеграции к 25 июня.