Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин высказался об отношениях России и Белоруссии.
По словам лидера, обе страны сделали многое для реализации союзного договора, но могут и должны сделать еще больше. Президент сказал, что в настоящее время вопрос об объединении стран в одно государство не стоит.
«Правда, идет разговор о Союзном государстве. Договор не реализован до конца», — сказал Путин.
Он добавил, что обсудит дальнейшие шаги с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко получат предложения по углублению интеграции к 25 июня.