Власти определили основные положения новой пенсионной системы, пишут СМИ

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Источник проинформировал о работе Министерства финансов и Банка России над системой индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая начнет действовать в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что россияне смогут рассчитывать на получение пожизненной негосударственной пенсии через 30 лет с момента первого платежа, а также возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае гарантии Агентства по страхованию вкладов или заболевания. Вопросы о стандартной ставке отчислений и принципе вхождения в систему в настоящее время не решены.

По словам источников, такая пенсия предполагается «по умолчанию» и будет меняться в зависимости от уровня цен и инфляции.

«Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему еще не назначена пожизненная негосударственная пенсия», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российская сторона начнет выплачивать денежные пособия прибывшим в страну на заработки из стран-членов Евразийского экономического союза.