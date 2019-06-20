Власти определили основные положения новой пенсионной системы, пишут СМИ
Источник проинформировал о работе Министерства финансов и Банка России над системой индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая начнет действовать в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что россияне смогут рассчитывать на получение пожизненной негосударственной пенсии через 30 лет с момента первого платежа, а также возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае гарантии Агентства по страхованию вкладов или заболевания. Вопросы о стандартной ставке отчислений и принципе вхождения в систему в настоящее время не решены.
По словам источников, такая пенсия предполагается «по умолчанию» и будет меняться в зависимости от уровня цен и инфляции.
«Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему еще не назначена пожизненная негосударственная пенсия», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что российская сторона начнет выплачивать денежные пособия прибывшим в страну на заработки из стран-членов Евразийского экономического союза.